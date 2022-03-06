В Азербайджане выявлены еще 374 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 029 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 374 случая заражения коронавирусом, 1 029 человек вылечились, 18 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 789 332 случая заражения коронавирусной инфекцией, 775 275 человек вылечились, 9 518 – скончались, число активных больных составляет 4 539.

За последние сутки в стране проведены 6 284 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 599 806.