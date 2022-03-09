БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 63 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших вторую дозу вакцины составило 26, три и более - 29, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 8 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 176 634. Первую дозу вакцины получили 5 309 703, вторую - 4 796 500, три и более - 2 855 817, бустерную дозу после положительного результата теста - 214 614 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)