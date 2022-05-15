Я приехала в Азербайджан с положительными эмоциями - победительница «Бакинского марафона-2022»

БАКУ /Trend/ - Первое место среди женщин на «Бакинском марафоне-2022» заняла украинская спортсменка Валентина Верецка.

Как сообщает в воскресенье Trend, к марафону спортсменка готовилась три месяца.

«Самочувствие супер, классное, сегодня нет ветра, погода хорошая. Я очень рада, что приняла участие. Очень много было поддержки, люди вокруг давали сумасшедшие эмоции, особенно когда мы бежали по городу. Поддержка была даже с балконов жилых домой - это большой стимул. В Баку я приехала с положительными эмоциями. Конечно, было тяжело, я хотела показать своему народу настрой на победу, что мы можем это делать и делали это чаще», - сказала она.

Отметим, что 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева был организован V Бакинский марафон.

Для участия на «Бакинском марафоне-2022» зарегистрировалось около 15 000 участников.



Наряду с гражданами Азербайджана на участие в марафоне подали заявки иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране, а также участники из ряда других стран. В число тех, кто прошли регистрацию, входят участники из США, Германии, ОАЭ, Великобритании, Китая, Франции, Камеруна, Нигерии, Казахстана, России, Турции, Украины, Уганды и других стран.



Бакинский марафон, организуемый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни.



Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!» организован совершенно по новому маршруту.



«Бакинский марафон-2022», протяженность маршрута которого составляет 21 километр, стартовал и завершился на Площади Государственного флага