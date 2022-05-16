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Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)

Общество Материалы 16 мая 2022 14:04
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая стартовало Виндзорское Королевское конное шоу, традиционно проводимое в честь членов королевской семьи Великобритании.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, это международное конное шоу, на которое нашу страну приглашают с 2012 года, стало чрезвычайно важной площадкой для продвижения древней и уникальной азербайджанской культуры. При этом уникальные шоу-программы и выступления, ежегодно демонстрируемые нашей делегацией, стали неотъемлемой частью этого грандиозного мероприятия.

Благодаря высокой поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева в деле сохранения и популяризации карабахских скакунов, являющихся нашим национальным достоянием, в последние годы проводится значительная работа по продвижению карабахской конной породы как азербайджанского бренда по всему миру. В числе этих мероприятий особое место на Виндзорском Королевском конном шоу занимает демонстрация карабахских скакунов, говорится в сообщении.

В этом году на Виндзорском Королевском конном шоу Азербайджан в очередной раз представили конный отряд Государственной пограничной службы и танцевальный ансамбль. Особенно запомнились выступления представителей Азербайджана в национальных костюмах, которые завоевали особые симпатии зрителей.

Специально для этого мероприятия, посвященном 70-летию со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II, делегация Азербайджана подготовила специальную программу под названием «Страна огней». Основой этой программы, демонстрирующей многочисленные материальные и духовные богатства азербайджанского народа, стали карабахские скакуны, уже хорошо знакомые виндзорским зрителям.

Режиссером-постановщиком шоу–композиции, подготовленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана, является заслуженный артист Ниджат Казымов, а хореографом – заслуженный артист Фарид Ибрагимов.

Шоу-композиция под музыку Qarabağ cəngisi и зажигательные танцы солистов ансамбля Sərhədçi буквально очаровали британских зрителей, отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)
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