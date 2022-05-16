Карабахские скакуны покоряют сердца британцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 мая стартовало Виндзорское Королевское конное шоу, традиционно проводимое в честь членов королевской семьи Великобритании.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, это международное конное шоу, на которое нашу страну приглашают с 2012 года, стало чрезвычайно важной площадкой для продвижения древней и уникальной азербайджанской культуры. При этом уникальные шоу-программы и выступления, ежегодно демонстрируемые нашей делегацией, стали неотъемлемой частью этого грандиозного мероприятия.

Благодаря высокой поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева в деле сохранения и популяризации карабахских скакунов, являющихся нашим национальным достоянием, в последние годы проводится значительная работа по продвижению карабахской конной породы как азербайджанского бренда по всему миру. В числе этих мероприятий особое место на Виндзорском Королевском конном шоу занимает демонстрация карабахских скакунов, говорится в сообщении.

В этом году на Виндзорском Королевском конном шоу Азербайджан в очередной раз представили конный отряд Государственной пограничной службы и танцевальный ансамбль. Особенно запомнились выступления представителей Азербайджана в национальных костюмах, которые завоевали особые симпатии зрителей.

Специально для этого мероприятия, посвященном 70-летию со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II, делегация Азербайджана подготовила специальную программу под названием «Страна огней». Основой этой программы, демонстрирующей многочисленные материальные и духовные богатства азербайджанского народа, стали карабахские скакуны, уже хорошо знакомые виндзорским зрителям.

Режиссером-постановщиком шоу–композиции, подготовленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана, является заслуженный артист Ниджат Казымов, а хореографом – заслуженный артист Фарид Ибрагимов.

Шоу-композиция под музыку Qarabağ cəngisi и зажигательные танцы солистов ансамбля Sərhədçi буквально очаровали британских зрителей, отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)