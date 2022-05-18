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В Азербайджане выявлены еще 5 случаев заражения коронавирусом, вылечились 12 человек (Дополнено)

Общество Материалы 18 мая 2022 16:47

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:39)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены пять случаев заражения коронавирусом, 12 человек вылечились, один - скончался, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 685 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 933 человека вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 42.

За последние сутки в стране проведены 9 919 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 862 217.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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