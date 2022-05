Компания Gazelli Group представила свою новую продукцию по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Gazelli Group представила свою новую продукцию по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

ОЧЕРЕДНОЙ МУЖКОЙ ПАРФЮМ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

Первый производитель натуральной косметики в Закавказье, компания Gazelli Group, сегодня, по случаю 28 мая - Дня Независимости Азербайджана представила новую серию мужского парфюма DASTAN - LAND OF FİRE, олицетворяющего историю и культуру нашей страны – страны огней!

На презентации бренда, которая состоялась в ходе мероприятия «Made in Azerbaijan» в магазине ADORE, директор компании Gazelli Group Нармин Исмайлова отметила, что выбор такого названия был не случайным: «Ведь, известно, что само название «Азербайджан» в переводе с среднеперсидского означает «Земля вечного огня». Вдохновением на создание нового аромата и стала необычно прекрасная, богатая природа нашей родины». DASTAN LAND OF FİRE стал гордым продолжением парфюма DASTAN, который был создан компанией в прошлом году в честь нашей великой победы и победоносной армии. Парфюмерная композиция раскрывается яркими морскими нотками, подпитанными бергамотом. Нотки финика, мускатного ореха, гиацинта, розы, жасмина и розмарина, сплетаясь с нотками мускуса, пачули и кедра, делают ароматическую симфонию незабываемой. Оригинальный аромат DASTAN LAND OF FİRE, наполненный вдохновением богатой многовековой историей Азербайджана, станет верным спутником настоящих патриотов.

ОЧЕРЕДНАЯ НОВИНКА ОТ GAZELLİ GROUP – РАСШИРИЛАСЬ ЛИНЕЙКА БРЕНДА BY RUKHA

Gazelli Group расширила линейку своей декоративной косметики By Rukha аж 4-мя новыми продуктами:

Блеск для губ с эффектом увеличения объема Plumping Lips By Rukha Главный плюс продукта - мгновенный результат. Экстракт красного перца, входящий в состав блеска значительно улучшает кровообращение в губах, в результате чего появляется видимый объем.

Блеск представлен в двух тонах: Умопомрачительный красный и писк в сфере бьюти последних лет – нюдовый оттенок. Еще одна важная особенность блеска – он водостойкий. Также предусмотрен и уход за кожей губ. За это отвечает гиалоурановая кислота. А инновационный пептид, входящий в состав блеска, не только придает объем, но и смягчает кожу губ, оказывает действие против ее старения и дряблости.

Жидкие тени для век Expressive Eyes By Rukha

Очередная новинка в линейке By Rukha – это жидкие тени для век Expressive Eyes. Они представлены в двух тонах – белый и черный. Преимущества жидких теней Expressive Eyes By Rukha:

легко наносятся

не скатываются

не осыпаются

не собираются в складках

стойкие и не нуждаются в коррекции

Также, как и всю продукцию компании Gazelli Group, новинки уже можно приобрести в сети магазинов ADORE, SABİNA, а также в Gazelli Shop.