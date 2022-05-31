В Азербайджане частных образовательных заведений больше, чем государственных - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане количество частных образовательных заведений превышает число государственных.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на конференции на тему «Роль частного сектора в сфере образования».

По его словам, сегодня репетиторов посещают не только школьники, обучающиеся в 9-11 классах, но и учащиеся до девятых классов.

«Сектор частных образовательных заведений не должен превращаться в какой-то бизнес. В ряде стран мира частные образовательные заведения не приносят сверхприбыль и требуют постоянных инвестиций. В Азербайджане образование бесплатное, сферы частного и государственного образования являются лишь выбором родителей», - сказал Амруллаев.