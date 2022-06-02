В Азербайджане не признаны дипломы 44 человек, получивших образование за рубежом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародована статистика обращений за март по поводу признания иностранных дипломов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании, из 229 обращений по 185 было принято положительное решение и выданы соответствующие свидетельства.

По 16 обращениям было отказано из-за недостаточного уровня знания языка, на котором велось преподавание, 10 - из-за недостаточного срока нахождения в той или иной стране для получения образования, 13 - по обеим вышеперечисленным причинам в совокупности, по 5 обращениям - в связи с другими причинами.

Среди обратившихся 74 человека получили образование в России, 54 - в Украине, 55 - в Турции, 6 - в Грузии, 11 – в Великобритании, 29 - в других странах.

Больше всего дипломов о получении образования за рубежом, представленных для подтверждения, было в сфере юриспруденции – 27, экономики - 14, медицины - 14, менеджмента - 10, финансов и кредита – 9.

(Перевод: Нубар Кулузаде)