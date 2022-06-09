В Азербайджане обнародованы итоги мониторинга пляжей

БАКУ /Trend/ - Республиканским центром гигиены и эпидемиологии совместно с Каспийским управлением комплексного экологического мониторинга министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана проведен мониторинг санитарного состояния пляжей на территории городов Баку и Сумгайыт. По результатам мониторингов на пляжах поселков Мардакан, Шувелан, Новханы, Бузовна, Загульба, Нардаран физико-химические и бактериологические показатели морской воды находятся в норме..

Как сообщили Trend в четверг в минздраве, в ходе проведенных мониторингов установлено, что в санитарно-защитных зонах прибрежных пляжей "Ших" в Сабаильском и "Сахиль" в Гарадагском районах все еще имеют место случаи интенсивного загрязнения моря сточными водами. В результате этого микробиологические показатели уровня загрязнения воды превышают норму.

Также установлено, что показатели микробиологического загрязнения морской воды не соответствуют требованиям действующих нормативов на пляжах в поселкеах Говсан Сураханского района и Тюркан Хазарского района из-за сбрасываемых в море сточных вод, а также на пляже поселка Пиршаги.

В ходе мониторинга пляжа города Сумгайыт в пробах морской воды, взятых на лабораторное исследование, было обнаружено повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки.

С учетом итогов мониторинга, на основании положений закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", сохранены в силе соответствующие решения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии о временном запрете использования пляжей "Ших" в Сабаильском, "Сахиль" в Гарадагском, "Говсан" в Сураханском, "Тюркан" в Хазарском, "Пиршаги" в Сабунчинском районах и незаконных пляжных зон на указанных территориях, а также принято решение о временном запрете на использование городского пляжа Сумгайыта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)