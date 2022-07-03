БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 457 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 493, вторую - 168, три и более - 671, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 125 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 772 490. Первую дозу вакцины получили 5 356 988, вторую - 4 854 386, три и более - 3 311 403, бустерную дозу после положительного результата теста - 249 713 человек.