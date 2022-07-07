Азербайджан и Венгрия углубляют сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в стране Виктором Седеркени, передает Trend со ссылкой на министерство.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул наличие плодотворных отношений сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в сфере здравоохранения и социальной защиты. Было также отмечено успешное сотрудничество между нашими странами в области медицинской науки: «Ученые и медицинские специалисты обеих стран регулярно участвуют в конференциях и симпозиумах, проводимых в области медицинской науки в Азербайджане и Венгрии».

Подчеркнув динамичное развитие отношений в сфере фарминдустрии, министр отметил, что некоторые медучреждения в Азербайджане оснащены качественными медицинскими приборами венгерского производства: «Также большая часть глюкометров и реагентов, розданных пациентам в рамках Государственной программы по борьбе с сахарным диабетом – это качественные приборы венгерского производства».

В завершение своего выступления Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

В свою очередь Виктор Седеркени отметил, что в 2020 году между Министерством здравоохранения Азербайджана и Министерством человеческих ресурсов Венгрии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки. Посол также отметил, что созданы новые возможности для взаимодействия в сфере медицинского образования.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, были обсуждены текущее состояние сотрудничества и потенциальные возможности его развития, сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном в борьбе с пандемией COVID-19, реализация Меморандума о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, предложения венгерской стороны по технологии в сфере онкологии и другие вопросы.