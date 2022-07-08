В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 576 человек вылечились, 9 719 – скончались, число активных больных составляет 310.

За последние сутки в стране проведены 1 870 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 981 903.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)