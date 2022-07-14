Выставка Рами Меира открылась в Тель-Авиве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Выставка «Ковер — как искусство: За пределами границ. Вне времени» открылась 13 июля в Тель-Авиве в Азербайджанском туристическом представительстве, передает Trend со ссылкой на AzIzNews.com.
Её организаторами выступило само Азербайджанское бюро по туризму
в Израиле совместно с ОАО «Азерхалча», которое является брендом
азербайджанских ковров ручной работы, представляющий традиционные и
современные дизайны в ковроткачестве.
Познакомиться с творчеством Рами Меира собрались приглашённые гости со всего Израиля.
На экспозиции собравшимся была представлена серия работ,
посвященных иудаики, ковровые панно, созданные по сюжетам его
картин.
Рами Меир (Рахамим Мигиров) родился в Баку, он израильтянин, но живя и работая в Москве бережно хранит в своем сердце любовь к своему родному городу.
На открытии кроме самого художника выступали: директор Азербайджанского туристического представительства в Израиле — Джамиля Талибзаде и креативный директор ОАО «Азерхалча» Эсмер Абдуллаева которая специально прилетела на открытие из Баку.
Среди приглашённых был и президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» — Лев Спивак, вице мэр города Йокнеам-Илит — Роман Перец, вице мэр города Холон Михаил Сутовский, и другие.