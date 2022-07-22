Число студентов в Азербайджане будет увеличено на 20 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Число студентов в Азербайджане вырастет на 20 тысяч человек.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

В стратегии отмечается, что доступ к высшему образованию в Азербайджане будет обеспечен для детей из всех семей, независимо от уровня доходов.

При подготовке студентов будут учтены требования рынка труда. Также будет повышено качество высшего образования и обеспечена его международная конкурентоспособность, созданы конкурентоспособные механизмы финансирования и управления этой сферы. В результате число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, будет увеличено дополнительно на 20 тысяч человек, говорится в документе.

В стратегии отмечается, что цифровые знания будут прививаться учащимся на всех уровнях образования. Будут проводиться просветительские мероприятия по повышению осведомленности об использовании глобального информационного пространства. В образовательных учреждениях будет развиваться инфраструктура на основе ИКТ. В результате будет расширено применение ИКТ в учебном процессе и управлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)