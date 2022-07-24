Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временные дожди, которые днем постепенно прекратятся, умеренный северный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 30-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дождь, который в течение дня постепенно прекратится. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 30-35, в горах ночью – 10-15, днем - 14-18 градусов тепла.