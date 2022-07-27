В Азербайджане установлены новые тарифы на платные услуги, связанные с приемом студентов

БАКУ /Trend/ - Тарифы на участие в различных типах экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), установлены, как известно, решением №3 Тарифного (ценового) совета Азербайджана от 6 марта 2017 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, после установления тарифов в 2017 году в законодательные акты, регулирующие прием студентов, продолжительность, содержание экзамена и т.д., был внесен ряд изменений. Так как учащиеся, окончившие в 2017 году 9-й класс, обучались в общеобразовательных школах по программе куррикулума, введенной с 2008 года, изменились форма и структура итогового экзамена по общеобразовательному уровню. В связи с окончанием учащимися, ставшими выпускниками по программе куррикулума, школы в 2019 году, в этом же году были обновлены и правила приема в высшие учебные заведения, а на выпускных (приемные для выпускников прошлых лет) экзаменах, которые считаются первым этапом вступительных экзаменов, а также на втором этапе экзамена использовались новые типы заданий. Помимо подготовки заданий, требующих письменного ответа в новой форме, их проверка также требует затрат значительных денежных средств. В этой работе ГЭЦ задействованы тысячи маркеров и проверяются миллионы заданий.

40 манатов, установленные предыдущим решением Тарифного совета, предназначались для прежней (одноэтапной) модели вступительных экзаменов. Начиная с 2019 года, абитуриент, заплативший 40 манатов, участвует в двух экзаменах (I и II этапы вступительного экзамена). Участник экзамена фактически должен был платить 80 манатов, но вносил плату в 40 манатов, так как в законодательство не были внесены соответствующие изменения. В связи с вышеуказанным Государственный экзаменационный центр обратился в Тарифный совет за пересмотром тарифов в начале 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса (COVID-19) рассмотрение вопроса определения новых тарифов было отложено. В 2020 году в связи с ситуацией, связанной с пандемией, расходы на каждого участника экзамена еще больше возросли.

Кроме того, после определения тарифов в 2017 году ГЭЦ начал проводить новые виды экзаменов. Например, такие как дополнительные языковые экзамены для абитуриентов, желающих продолжить обучение на уровне высшего образования на языке, отличном от языка, который они изучали на общеобразовательном уровне, или экзамен по иному иностранному языку, а не тому, который преподавался на общеобразовательной ступени.

Следует отметить, что изменение тарифов напрямую затрагивает небольшое количество участников экзаменов. Так: выпускные экзамены как по общему (9-летнему) среднему, так и по полному (11-летнему) среднему образованию проводятся за счет средств государственного бюджета, и учащиеся не платят за это; согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 2017 года, при приеме впервые в среднеспециальные образовательные учреждения по уровням общего и полного среднего образования и на уровень бакалавриата высшего образования (1-й и 2-й этапы), при участии абитуриентов впервые в экзамене по специальностям, требующим особых способностей, в высших и среднеспециальных образовательных учреждениях участие в этих мероприятиях осуществляется за счет средств государственного бюджета. Таким образом, поскольку основную часть участников экзамена составляют выпускники текущего года, их участие в экзамене обеспечивается за счет средств государственного бюджета. Выпускники текущего года оплачивают лишь участие по собственному желанию во втором вступительном экзамене (2-я попытка). Участие в этом экзамене не является обязательным.

Повышение тарифов затронет небольшое количество выпускников, которые участвовали в экзамене в предыдущие годы и повторно подают заявку.

Кроме того, отметим, что выпускные экзамены как по общему, так и по полному среднему уровню образования (первый этап вступительного экзамена в высшие учебные заведения) действительны в течение 2 лет. По результатам выпускных экзаменов абитуриенты могут участвовать в конкурсе учреждений среднего профессионального образования по специальностям, относящимся к V группе специальностей, в течение 2 лет. Те, кто сдал выпускной (вступительный) экзамен в прошлом году, могут участвовать непосредственно во втором этапе, не проходя в этом году первый этап вступительного экзамена в высшие учебные заведения. Кандидаты сами принимают решение об участии в повторном экзамене, чтобы улучшить свои результаты.

При поступлении в резидентуру лица, получившие "зачет" за экзамен на проверку знаний по базовым предметам, допускаются к сдаче экзамена по проверке знаний по профильным предметам.

Следует отметить, что оплата за участие в соответствующем экзамене снижена в связи с проведением вступительного экзамена в магистратуру в один этап вместо двух, то есть если по прежнему тарифу бакалавры платили 110 манатов за два этапа вступительных экзаменов, то теперь плата за этот экзамен составляет 50 манатов.

Сообщаем, что новые тарифы еще не вступили в силу.

Тарифы на платные услуги, связанные с приемом студентов

Отметим, что тарифы на вступительные экзамены на государственную службу не изменились. Согласно подписанному сегодня соответствующему решению Тарифного совета определен размер оплаты за участие в собеседовании аттестованных лиц. Таким образом, размер платы за участие в более чем пяти собеседованиях для лица, имеющего «Сертификат государственной службы», в течение каждого года действия этого сертификата, определяется в размере 50 процентов от тарифа на тестовый экзамен по видам должностей государственной службы. То есть в течение года кандидаты проходят пять собеседований на бесплатной основе. Размер оплаты за участие более чем в пяти собеседованиях составит 50 процентов (35, 40, 45 и 50 манатов) от тарифа тестового экзамена по видам должностей государственной службы.