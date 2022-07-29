Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 9-14, днем - 21-26 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)