В бассейне Алагеллер Кяльбаджара произошел кратковременный локальный торнадо - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В бассейне Алагеллер Кяльбаджара произошел кратковременный локальный торнадо.

Об этом сказал Trend в субботу заместитель руководителя Национальной службы по гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.

«Торнадо, или американский ураган, представляет собой столбчатый поток воздуха, который вращается вместе с дождевыми облаками. Торнадо возникает в результате столкновения облаков. Это столб воздуха, который движется по кругу, а также меняет свое положение в разные стороны.Торнадо распространяется от облаков к земле и считается естественным процессом. Он подобен воронке, приближается к поверхности земли, у него узкое горло, и по мере подъема он расширяется и растет. Торнадо возникают в основном в начале и в конце лета. Воздушный вихрь, образующийся над водоемом, может создать водяной смерч с помощью воды, которую он вытягивает из водоема. 29 июля 2022 года в бассейне Алагеллер Кяльбаджарского района произошел кратковременный локальный торнадо. Воздушный вихрь, образовавшийся над водоёмом Алагеллер, создал торнадо с водой, вытянутой из водоема», - сказал он.

Вердиев отметил, что в последние дни повышение температуры и усиление испарения в водоеме привели к образованию дождевых облаков.

«Большие вертикальные размеры шаровидных дождевых облаков и большая разность давлений позволяли воздушным потокам, образующимся в нижней части облака, быстро двигаться навстречу облаку. В то же время из-за синоптических условий на территории Кяльбаджарского района прошел кратковременный проливной дождь. Хотим отметить, что возникновение такого процесса нехарактерно для Азербайджана и является редким случаем, связанным с взаимодействием одновременно происходящих сложных локальных гидрометеорологических процессов в этой местности в результате изменения климата», - пояснил он.