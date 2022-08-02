В Азербайджане не признаны иностранные дипломы 65 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародована статистика обращений за июль по вопросу признания иностранных дипломов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании, из 415 заявок по 350 было принято положительное решение и выданы соответствующие свидетельства, 65 заявок были отклонены.

По 21 заявке было отказано из-за недостаточного уровня знания языка, на котором велось преподавание, по 16 - из-за недостаточного срока нахождения в той или иной стране для получения образования, по 18 - по обеим вышеперечисленным причинам в совокупности, по 10 заявкам - в связи с другими причинами.

Среди обратившихся 181 человек получил образование в России, 100 - в Турции, 55 - в Украине, 23 - в Грузии, 11 – в Великобритании и Северной Ирландии, 45 - в других странах.

Больше всего дипломов о получении образования за рубежом, представленных для подтверждения, было в сферах: медицины - 113, юриспруденции – 28, экономики - 26, управления бизнесом - 22.

Средний срок рассмотрения документов составил 16 дней.

(Перевод: Фидан Мустафаева)