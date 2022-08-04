...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 4 августа 2022 16:37 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 962 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 295, вторую - 248, три и более - 1 200, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 219 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 824 041. Первую дозу вакцины получили 5 367 712, вторую - 4 858 491, три и более - 3 342 589, бустерную дозу после положительного результата теста - 255 249 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости