БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 962 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 295, вторую - 248, три и более - 1 200, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 219 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 824 041. Первую дозу вакцины получили 5 367 712, вторую - 4 858 491, три и более - 3 342 589, бустерную дозу после положительного результата теста - 255 249 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)