В Азербайджане прошла конференция на тему обеспечения информационной безопасности общества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Генеральной прокуратуры Азербайджана прошла конференция на тему «Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и усиливающегося влияния социальных сетей».

Как сообщает в среду Trend, на конференции, организованной с целью оздоровления информационной среды в Азербайджане, пресечения тиражирования недостоверной информации, принимают участие Генеральный прокурор, исполнительный директор Агентства развития медиа, председатель Совета прессы, а также руководители медиа-структур, представители вузов и НПО.

На конференции говорилось об основах и результатах применения актов прокурорского воздействия в последнее время в связи с нарушениями в сфере СМИ, существующих проблемах в применении правил профессионального поведения журналистов. Также состоялся обмен мнениями и были озвучены предложения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)