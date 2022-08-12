Пресечена контрабанда наркотиков в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках обеспечения надежной охраны государственной границы, борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в пятницу в пресс-центре ГПС Азербайджана.

Согласно информации, 11 августа в 01:05 на служебной территории погранзаставы погранотряда «Горадиз» ГПС, вблизи села Ахмедли Бейлаганского района пограничный наряд выявил нарушение неизвестным государственной границы со стороны Ирана. Территория была немедленно перекрыта. Нарушитель границы, проигнорировав команду «Остановиться» и предупредительный выстрел в воздух, бросил на землю сверток, который держал в руках, и воспользовавшись темным временем суток, скрылся в направлении Ирана.

В результате поисковых работ, проведенных на местности, был обнаружен и изъят сверток с наркотическими веществами (20 килограммов 700 граммов марихуаны и 1 килограмм опия, 200 граммов героина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)