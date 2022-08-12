Азербайджанская спортсменка прошла в следующий этап соревнований по вольной борьбе на Исламиаде

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Элис Манолова прошла в следующий этап соревнований по вольной борьбе на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, со счётом 5:0 она обыграла в первом туре узбекскую спортсменку Ариухан Джумабаеву.

Напомним, что ранее азербайджанские борцы вольного стиля Рафиг Гусейнов и Талех Мамедов прошли в следующий этап соревнований, а Эльданиз Азизов и Рафиг Гусейнов - вышли в полуфинал.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.