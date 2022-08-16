...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)

Общество Материалы 16 августа 2022 13:09 (UTC +04:00)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает во вторник Trend, в финал вышли Фуад Гурбанов и Нурлана Джафарова.

В финале они выступят командой и будут бороться за золотую медаль.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вышли в финал соревнований по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости