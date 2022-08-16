Сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 23 лет выиграла "бронзу" Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 23 лет выиграла бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает во вторник Trend, в финале команда встретилась со сборной Алжира.

Матч в основное время завершился вничью. По итогам серии пенальти Азербайджан выиграл со счётом 4:3.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.