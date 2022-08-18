За незаконную продажу билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА приняты меры в отношении еще 22 лиц - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками полиции приняты меры в отношении еще 22 человек, занимающихся незаконной продажей билетов на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом Trend сообщили в четверг в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что данные лица пытались продать билеты по завышенной цене. У них были обнаружены и изъяты билеты, зарегистрированные на имена различных лиц.

В отношении каждого из них в соответствии с административным законодательством составлены протоколы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)