Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка завоевала золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, в свою очередь серебряную медаль завоевали азербайджанские каратисты Панах Абдуллаев и Асиман Гурбанлы.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония закрытия соревнований состоится сегодня - 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.