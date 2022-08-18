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Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 18 августа 2022 20:25 (UTC +04:00)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка завоевала золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, в свою очередь серебряную медаль завоевали азербайджанские каратисты Панах Абдуллаев и Асиман Гурбанлы.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония закрытия соревнований состоится сегодня - 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская каратистка завоевала «золото» Исламиады (ФОТО)
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