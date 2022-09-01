В Азербайджане объявлены результаты экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительного экзамена в резидентуру на 2022/2023 учебный год.

Как сообщили Trend в четверг в ГЭЦ, с результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

По результатам вступительного экзамена из 548 кандидатов, принявших участие в конкурсе (за исключением кандидатов, окончивших военно-медицинский факультет), право продолжить обучение в резидентуре получили 437 человек. 234 кандидата являются выпускниками текущего года, а 203 - выпускниками предыдущих лет.

Журнал "Резидентура" со списком поступивших и проходными баллами по специальностям будет доступен 2 сентября на сайте abiturient.az в формате PDF.

Те, кто поступил в резидентуру должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 12:00 6 сентября до 23:59 12 сентября.

Если поступившие не пройдут регистрацию в течение этого периода, это будет расценено как отказ от обучения по специальности, и они будут исключены из списка поступивших. Эти кандидаты не будут допущены к конкурсу на вакантные места.

(Перевод: Фидан Мустафаева)