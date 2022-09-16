В Азербайджане упрощается процесс сбора документов

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике были обсуждены изменения в ряд законов.

Как сообщает в пятницу Trend, заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев представил законопроекты о внесении изменений в законы - "О трудовых пенсиях" (первое чтение), "О социальных пособиях" (первое чтение) и "О социальных услугах" (первое чтение).

Было отмечено, что в соответствии с пунктом 4.2 "Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 27 февраля 2020 года, предусмотрены изменения в ряд законов. Предлагаемые изменения в вышеуказанные законы послужат устранению проблем граждан со сбором и представлением документов или информации, дальнейшему повышению функциональности информационной системы электронного правительства и усилению межведомственной электронной интеграции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)