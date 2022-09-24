В Азербайджане выявлены еще 149 случаев заражения коронавирусом, вылечились 210 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 149 случаев заражения коронавирусом, 210 человек вылечились, 1 - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 809 420 человек вылечились, 9 903 – скончались, число активных больных составляет 1 339.

За последние сутки в стране проведены 2 938 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 234 280.

(Перевод: Фидан Мустафаева)