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В Азербайджане выявлены еще 149 случаев заражения коронавирусом, вылечились 210 человек

Общество Материалы 24 сентября 2022 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 149 случаев заражения коронавирусом, вылечились 210 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 149 случаев заражения коронавирусом, 210 человек вылечились, 1 - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 809 420 человек вылечились, 9 903 – скончались, число активных больных составляет 1 339.

За последние сутки в стране проведены 2 938 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 234 280.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 149 случаев заражения коронавирусом, вылечились 210 человек
В Азербайджане выявлены еще 149 случаев заражения коронавирусом, вылечились 210 человек
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