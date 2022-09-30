Выставка BYF EduExpo 2022 нацелена на создание синергии между частным и государственным секторами - Нигяр Алескерова

БАКУ /Trend/ - Проведение выставки BYF EduExpo 2022 нацелено на создание синергии между частным и государственным секторами.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала председатель правления Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса Нигяр Алескерова в ходе образовательной выставки BYF EduExpo 2022.

По ее словам, в будущем ожидается укрепление государственно-частного партнерства в сфере образования.

«Мы продолжим поддерживать сектор образования как с государственными органами, так и с участниками частного сектора», - сказала Алескерова.