Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер сменится вечером умеренным северо-западным ветром, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 25-29, в Баку ночью - 17-19, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ночью и днем местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 28-33, в горах ночью – 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)