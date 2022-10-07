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Представлен новый беспилотный военный автомобиль турецкой компании HAVELSAN

Общество Материалы 7 октября 2022 02:23 (UTC +04:00)
Представлен новый беспилотный военный автомобиль турецкой компании HAVELSAN

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БАКУ /Trend/ - Турецкая компания HAVELSAN сегодня впервые представила новый беспилотный военный автомобиль KAPGAN (İKA), разработанный с использованием местных и национальных ресурсов.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, автомобиль, который имеет большую структуру, чем BARKAN İKA, ранее поставленный HAVELSAN на вооружение турецкой армии, будет оснащен системой дистанционного управления оружием большего калибра.

Оснащенная 30-миллиметровой пушкой система дистанционного управления также будет значительно эффективна против бронированной техники.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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