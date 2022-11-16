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К 2026 г. от мин будут очищены 280 тыс. га освобожденных территорий Азербайджана

Общество Материалы 16 ноября 2022 20:59 (UTC +04:00)
К 2026 г. от мин будут очищены 280 тыс. га освобожденных территорий Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - К 2026 году от мин будут очищены 280 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

Согласно Плану мероприятий, Национальному агентству по разминированию территорий Азербайджана поручено выполнить эту задачу совместно с министерством внутренних дел, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

При этом в 2022-2025 годах должно быть обеспечено разминирование 215 тысяч га территорий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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