В Зангилане продолжается строительство четырех ГЭС - Вахид Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал 25 ноября специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев во время встречи, организованной Фондом возрождения Карабаха между представителями ведущих компаний, являющихся донорами и партнерами Фонда, и общественностью.

На встрече на тему "Устойчивое развитие и реинтеграция освобожденных территорий" состоялся обмен мнениями о роли бизнеса в процессе возрождения Карабаха, развитии сотрудничества между бизнесом, обществом и государственными структурами в этой области и по другим вопросам.

Вахид Гаджиев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются быстрыми темпами.

"На освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительно-строительные работы, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Одним из реализованных проектов является Зангиланский международный аэропорт, торжественное открытие которого состоялось с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в день освобождения Зангилана от оккупации. Это очень большое событие не только для Зангилана, но и для всего региона. Как известно, в рамках ”Большого возвращения" в село Агалы уже переселены 326 человек. Создаются условия для населения, реализуются инфраструктурные объекты, решаются вопросы трудоустройства. В настоящее время ведутся работы по размещению здесь малых предпринимателей. Кроме того, на территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций. Ожидается, что строительство железной дороги Горадиз-Агбенд будет завершено к концу следующего года", - отметил он.

Вахид Гаджиев также коснулся общих направлений проектов, которые могут быть реализованы в Восточном Зангезуре и Карабахе.

“В Восточном Зангезуре и Карабахе могут быть реализованы проекты по таким направлениям, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и ”зеленая энергия". Зангилан внесет огромный вклад в экономику Азербайджана”, - сказал он.

Затем председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выступил с презентацией и проинформировал участников встречи об основных направлениях деятельности Фонда, проделанной работе и намеченных проектах.

"После освобождения наших земель от оккупации стал очевиден масштаб разрушений в Карабахе, сотни населенных пунктов и тысячи строений практически полностью стерты с лица земли армянскими оккупантами, нанесен огромный ущерб экологии региона. Поэтому мы должны сообща приложить все усилия, чтобы устранить за короткий период последствия нанесенного ущерба и превратить Карабах в процветающий край. Шаги, которые мы предпримем совместно, могут как снизить нагрузку на государство в процессе восстановления, так и ускорить работу по восстановлению и реконструкции”, - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)