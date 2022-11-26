Подготовка к Кубку "Оджаг" была серьезной – медалистка соревнований по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Маскот 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике дарит и зрителям, и участникам соревнований много радостных моментов.

Об этом сказала в субботу Trend трехкратный серебряный призер турнира, юная гимнастка Мира Озел.

Воспитанница Дворца водных видов спорта завоевала "серебро" в трех программах - упражнении с мячом, без предмета и в многоборье среди гимнасток 2015 года рождения.

"Маскот Ожи такой забавный, он всех веселит - и публику, и нас, гимнасток. В ходе церемонии награждения победители и призеры ждут, чтобы он подошел к ним и сфотографировался", - сказала семилетняя спортсменка.

Мира Озел добавила, что приходила в Национальную арену гимнастики смотреть соревнования старших спортсменок, а сама выступает тут впервые.

"Подготовка к Кубку "Оджаг" была серьезной, много тренировок, оттачивание элементов. Считаю три "серебра" хорошим результатом, и это также стимул работать дальше. Надеюсь, на следующих соревнованиях в моей призовой копилке будет уже "золото", - сказала она.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.