БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 452 факта заражения коронавирусной инфекцией. 814 211 человек вылечился, 9 983 скончались, число активных больных - 258.

За прошедшие сутки проведено 1 678 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 380 526 тестов.