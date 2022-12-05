Подготавливаются кадры для развития космической отрасли - Фирудин Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготавливаются кадры для развития космической отрасли.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на встрече с представителями Международной федерации астронавтики в Баку.

"В 2023 году в Баку состоится Международный конгресс астронавтики. Его проведение в Баку показывает заинтересованность Азербайджана в развитии космической сферы. В нашей стране реализуется много проектов в этом направлении, подготавливаются соответствующие кадры", - сказал Гурбанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)