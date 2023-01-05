В Азербайджане разрешение на работу для некоторых иностранцев будет продлено до 2 лет

БАКУ /Trend/ - Разрешение на работу для иностранных граждан, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, будет продлено до 2 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

Он отметил, что разрешение на работу иностранцам, работающим на этих территориях, будет продлено не на 1 год, а на 2 года, а срок рассмотрения обращений будет составлять 5 рабочих дней.

Отметим, что новым изменением в Миграционный кодекс Азербайджана с 2023 года квота трудовой миграции не будет применяться в отношении иностранцев, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях сроком на 5 лет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)