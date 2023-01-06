В новогодние праздники Бакметрополитен перевез более 2,3 миллиона пассажиров (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 11:45)

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен, за пять дней работы в усиленном режиме во время продолжительных праздничных каникул, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, перевез 2 332 539 пассажиров, что в среднем составляет 466 508 пассажиров в день.

Об этом в пятницу Trend сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.​

По словам чиновника, с 12:00 до 02:00 в ночь с 31 декабря по 1 января метрополитеном воспользовались 27 688 пассажиров.

В указанное время самыми загруженными станциями были “28 мая” (9 363 пассажиров за 2 часа), “Сахил” (8 627) и “Ичеришехер” (5 225). В целом, за декабрь 2022 года Бакинский метрополитен обслужил 21 293 624 пассажиров. По среднестатистическим подсчетам, в течение дня метрополитеном воспользовались 686 891 человек. Это считается самым высоким показателем за месяц в период пандемии. Только в рабочие дни последнего месяца года, за 22 дня метрополитен перевозил в среднем 760 185 пассажиров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)