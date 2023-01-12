В Баку сносят жилой дом (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Низаминском районе города Баку начался снос еще одного жилого дома.

Как сообщает в четверг Trend, сносу подлежит жилой дом, расположенный по адресу проспект Гара Гараева 76, Низаминский район, город Баку.

Уже начался процесс переселения жителей данного дома. Как сообщили Trend жильцы здания, уже заключены контракты со строительной компанией. Жильцам выплачиваются средства для аренды жилья в зависимости от количества комнат в их квартирах. Несколько семей уже переехали на съемные квартиры. По словам жителей, на территории будет построено многоэтажное здание, где им будут предоставлены квартиры. А площадь новых квартир будет на 20 процентов больше, чем сейчас.

(Перевод: Фидан Мустафаева)