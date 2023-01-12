В Азербайджане готов законопроект об освобождении субъектов медиа от налогов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен законопроект об освобождении от налогов субъектов медиа сроком на три года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что согласно законопроекту, субъекты медиа освобождаются от налога на доходы от своей деятельности, доходы от рекламы, а также на предоставляемую им соответствующую помощь, на прибыль и от налога на добавленную стоимость на произведенную ими медиа-продукцию.

Исмаилов отметил, что законопроект полностью согласован с заинтересованными органами и находится на рассмотрении в правительстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)