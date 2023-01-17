БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 445 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 218, вторую - 65, три и более - 133, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 29 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 938 242. Первую дозу вакцины получили 5 400 315, вторую - 4 876 361, три и более - 3 396 596, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 970 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)