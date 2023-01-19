Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 387 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 152, вторую - 56, три и более - 144, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 35 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 938 983. Первую дозу вакцины получили 5 400 619, вторую - 4 876 483, три и более - 3 396 849, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 032 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)