В Шуше начались работы по установке сейсмостанции (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Шуше началась установка сейсмической станции.

Об этом сообщили в четверг Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудники центра посетили Шушу с целью выбора соответствующего места для установки оборудования сейсмической станции. Они с участием представителей соответствующих государственных структур провели осмотр предлагаемых территорий для установки сейсмооборудования.

Специалистами было определено место для сейсмической станции, которая будет установлена вблизи города Шуша, и в связи с этим начались работы по документации и технической оценке.

Отметим, что Республиканским центром сейсмологической службы предусматривается установка 10 комплексных сейсмо- и геофизических станций на территории освобожденных от оккупации районов.

Приборы и оборудование сейсмической станции, которая будет установлена недалеко от города Шуша, переданы в дар Агентством по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) министерства внутренних дел Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)