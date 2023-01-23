Информация омбудсмена Азербайджана об использовании Арменией наемников в войне направлена в международные организации (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:36)

БАКУ /Trend/ - В рамках Национального превентивного механизма и деятельности уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой продолжаются посещения мест заключения, сообщили в понедельник Trend в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Было отмечено, что, как известно, в ходе 44-дневной войны военно-политическим руководством Армении были совершены на территории Азербайджана, в нарушение норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, Гаагской конвенции, международной конвенции ООН, требований резолюций 405 и 419 Совета Безопасности ООН, военные преступления с привлечением членов различных террористических группировок и наемников. Было отмечено, что согласно статье 47 Дополнительного протокола №1 Женевских конвенций 1949 года, участие наемников в военном конфликте противоречит международному гуманитарному праву. Согласно подпункту статьи 8 Римского статута Международного суда, непосредственно подписанного Арменией, отправка государством на территорию другого государства вооруженных группировок, нерегулярных вооруженных формирований и наемников является преступным деянием агрессорского характера в отношении данного государства.

Омбудсмен Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы (НПГ) регулярно посещают учреждения, где содержатся лица, арестованные за совершенные на территории Азербайджана преступления. Также в этих визитах обеспечено участие квалифицированных врачей и психологов НПГ.

В ходе посещений данные лица были приняты омбудсменом и членами НПГ в индивидуальном порядке, им были разъяснены их права, представлены законодательные акты на их родном языке относительно механизмов обращения. Во время посещений было отмечено, что для этих лиц обеспечиваются необходимые условия, медико-психологическое обслуживание, право на телефонные разговоры с членами их семей и обеспечиваются другие права, соблюдаются требования законодательства об обращении с ними. Данные лица поблагодарили за гуманное отношение к ним в учреждении, где они содержатся, а также за обеспечение необходимыми условиями, питанием, медуслугами, в отличие от обращения, проявленного Арменией к азербайджанцам.

Следует отметить, что информация омбудсмена Азербайджана с фактами привлечения Арменией наемников также последовательно направлялась в международные организации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)