Количество больниц, выделяемых врачам-резидентам, будет сокращено - Ахлиман Амирасланов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет сокращено количество больниц, выделяемых для работы врачам-резидентам.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель парламентского Комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что в связи с этим были проведены переговоры с Министерством здравоохранения Азербайджана.

"Нельзя отправлять резидента в каждую больницу. Ранее для этих целей была предусмотрена 31 больница. Это число будет уменьшено. Резидентов должны принимать больницы с неограниченными возможностями", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)