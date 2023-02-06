Редакторы и руководители отделов также будут зарегистрированы в реестре - Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Редакторы и руководители отделов в редакциях теперь также будут зарегистрированы в качестве журналистов в медиа-реестре.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на заседании Совета печати исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

Он отметил, что в связи с этим в Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча Агентства развития медиа, и вопрос был решен.

"Это не проблема закона «О медиа». Это связано с тем, что зачастую СМИ неправильно отмечают обязанности в редакции. В этих редакциях есть технические отделы, сотрудники которых не является журналистами. В сведениях, внесенных в реестр медиа, должность этих лиц тоже указана как начальник отдела. Когда этот начальник отдела обращается в какой-либо банк за ипотекой, сотрудник банка не знает, кем тот является, и возникает проблема.

Мы обратились по этому поводу к министру труда и социальной защиты населения Сахилю Бабаеву, он и его команда указали нам путь, и мы устранили проблему. Теперь редакторы и руководители отделов также будут зарегистрированы в качестве журналистов", - сказал Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)