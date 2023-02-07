ASCO направило предупреждение судам на Каспии в связи с ожидаемой погодой

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) направило предупреждение судам на Каспии в связи с ожидаемыми погодными условиями

Как сообщили Trend во вторник в ЗАО, по данным Национальной гидрометслужбы, начиная с полудня сегодняшнего дня и до полудня 10 февраля в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с.

Ожидается, что в открытом море ветер с полудня 8 февраля до полудня 9 февраля местами будет усиливаться до 30-35 м/с. Высота волн составит 3-5 метров, временами достигая 6-8 метров.

В предупреждении отмечается необходимость принятия мер безопасности, чтобы суда могли направиться в безопасные порты к указанному сроку.

Кроме того, капитанам судов поручено обеспечить безопасную стоянку судов в портах и на якоре в указанные сроки.