В Азербайджане предлагается открыть муниципальные детские сады

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выдвинута инициатива по муниципальным детским садам.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением на сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам выступил депутат Тахир Рзаев.

Он отметил, что законодательство создает такую возможность для муниципалитетов.

"Есть муниципалитеты, бюджет которых уже достиг 1 миллиона. Это очень хорошая цифра. Два-три муниципалитета могут собраться и построить на своей территории детский сад. Сегодня существует большая потребность в детских садах, поэтому они могут создавать частные детские сады. Ни в одном из более чем 1 600 муниципалитетов до сих пор нет детских садов", - сказал Рзаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)